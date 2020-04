Tugeva tuule tõttu on elektrita pea 2000 majapidamist

Elektrilevi andmetel on täna hommikul 9.04 seisuga üle Eesti rikkelisi katkestusi 1969 kliendil. Kõige enam katkestusi on Järva maakonnas, kus on elektrita 819 majapidamist ning Harju maakonnas, kus on rikkelisi katkestusi 385 kliendil. Kõige vähem rikkelisi katkestusi on Tartu maakonnas, kus on elektrita 14 klienti ja Hiiu maakoonas, kus on elektrita 21 majapidamist.

Eile andis riiklik ilmateenistus teise taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tormituuled kogusid tuure õhtul ja möllasid öösel koos suure sajuga. Samuti oli äikest.

Täna liigub ikka aktiivsena püsiv madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle servas puhub meil tormine edelatuul - puhanguid on 20-25, öö hakul rannikul kuni 28 m/s. Hommikupoolikul annab tuul merel ja saartel juba pisut järele, samal ajal mandril ulatuvad puhangud pärastlõunani ikka 20-25 m/s.

Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja pöördub läände ja loodesse. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole jääb sajuhooge harvemaks. Õhutemperatuur on öösel null kuni 3, päeval 2 kuni 6 kraadi.