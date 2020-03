ÜLEVAADE | Erakordne talv: sooja oli tavapärasest 5,8 kraadi enam

Ilmateenistuse ülevaatest selgub, et möödunud talv oli erakordne ja alates 1961/1962 aasta talvest ei ole nii sooja talve esinenud. Keskmine õhutemperatuur oli +2,5 kraadi, tavapäraselt jääb see -3,3 kraadi juurde, mis tähendab, et keskmine õhutemperatuur oli 5,8 kraadi normist kõrgem.

Eelmine eriliselt soe talv oli aastatel 2007 ja 2008.

Kui reastada talvede minimaalsed õhutemperatuurid (alates talvest 1949/1950), siis on tänavune minimaalsete õhutemperatuuridest "kõige" soojematest reastades teine tulemus. 2007/2008 talvel oli talve miinimum vaid –16,8 kraadi.

2019. aasta detsember kujunes eriliselt soojaks – veel soojem on detsember olnud vaid kahel aastal. Eriliselt soojade ilmadega jäid kõik kuu soojarekordid püsima, kuid enamikes ilmajaamades sündisid mitmel päeval uued päeva soojarekordid. Lumikatet jagus vaid üksikuteks päevadeks.

Kõige soojem talvekuu oli jaanuar, Eesti keskmise õhutemperatuuriga +3,1 kraadi (norm –3,5 kraadi). Hoolimata vaatlusrea pikkusest — kas 50 või 150 aastat — asetus möödunud jaanuar kõikides ilmajaamades soojuse poolest esimesele kohale. Vaatamata sellele, et õhutemperatuur oli tavapäratult kõrge, jäid kõikjal kuu soojarekordid siiski püsima.

Kõige külmem talvekuu oli veebruar Eesti keskmise õhutemperatuuriga +1,7 kraadi , mis oli 6,2 kraadi normist (–4,5 kraadi) kõrgem. Soojuselt on see 2. kohal alates 1961. aastast. Hoolimata vaatlusrea pikkusest — kas 50 või 150 aastat — asetus möödunud veebruar kõikides ilmajaamades soojuse poolest kas esimesele või teisele kohale.

Veel soojem oli veebruar 1990. aastal (+2,4 kraadi). Soojuselt kolmandal kohal on talv 1991/1992, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli –0,1 kraadi.

Sademeid oli normist enam