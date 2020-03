Ilmateenistuse ülevaatest selgub, et möödunud talv (detsember-veebruar) oli erakordne ja alates 1961/1962 aasta talvest ei ole nii sooja talve esinenud. Keskmine õhutemperatuur oli +2,5 kraadi, tavapäraselt jääb see -3,3 kraadi juurde, mis tähendab, et keskmine õhutemperatuur oli 5,8 kraadi normist kõrgem.

2019. aasta detsember kujunes eriliselt soojaks – veel soojem on detsember olnud vaid kahel aastal. Eriliselt soojade ilmadega jäid kõik kuu soojarekordid püsima, kuid enamikes ilmajaamades sündisid mitmel päeval uued päeva soojarekordid. Lumikatet jagus vaid üksikuteks päevadeks.