Uue nädala algus tuleb koos rannailmadega

Pühapäeval määrab ilma nõrguke kõrgrõhuala, on valdavalt sajuta, kuid öösel on paiguti udu. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 15 kraadi, päeval 21 kuni 26 kraadi, rannikul kohati paari kraadi võrra vähem.

Esmaspäevaks kõrgrõhuala laguneb ja põhja poolt ulatub Eestisse väheaktiivne madalrõhulohk, mille mõjul sajab kohati hoovihma. Öösel puhub muutliku suunaga nõrk tuul, päeval pöördub tuul läänekaare ja veidi tugevneb. Sooja on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 19 kuni 24 kraadi, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.

Järgmisteks päevadeks jääme nõrka kõrgrõhualasse. Ilm püsib suviselt soe ja aeg-ajalt areneb siin-seal üksikuid pilverünki, millest mõnest võib ka sorts vihma alla sadada.

Teisipäeva ja kolmapäeva ööd on sajuta, päeval võib üksikus kohas hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas, põhjarannikul ajuti puhanguti 14 meetrit sekundis ulatuv lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösiti 10 kuni 15 kraadi, päeval 18 kuni 24 kraadi, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Neljapäeval suureneb Skandinaavia madalrõhuala surve ja lõunavoolus võib meieni jõuda jälle väga soe õhumass, mis tõstab õhutemperatuuri üle 25 kraadi. Ilm on peamiselt sajuta. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15 kraadi, päeval 23 kuni 28 kraadi.

Reedel läheneb merelt madalrõhulohk ja sooja sissevool hoogustub. Öö on tõenäoliselt veel sajuta, kuid päeval sajuvõimalus suureneb. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 13 kuni 18, päeval 23 kuni 28 kraadi, kohati võib tõusta paari kraadi võrra kõrgemale.