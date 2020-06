Uuel nädalal lubab äikest ja kuni 26 kraadi sooja

Homme on Eesti kohal nõrgenev madalrõhuväli. Öösel ja ennelõunal on sajuhooge laialdaselt, Ida-Eestis võib äikest olla. Õhtupoolikul pilved hõrenevad ja hoovihma võimalus väheneb. Tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga, õhtul tugevneb saartel kagutuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 12, päeval 14 kraadist sajuhoogude all kuni 20 kraadini kuivemais paigus, Soome lahe rannikul jääb kohati 12 kraadi ümbrusse.

Laupäeval jõuab Rootsi rannikule madalrõhkkond ja laieneb servaga Eesti kohale ning toob tihedama saju, mis peaks igasse maanurka jõudma. Öö hakul on mandril veel pilvi vähe ja ilm sajuta. Saartele ja Liivi lahe äärde jõuavad vihmapilved ja laienevad sisemaa poole. Ida- ja kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi. Hommikupoolik on pilves ja vihmane. Keskpäeval saartel pilved hõrenevad ja pärastlõunal jääb sajuhooge harvemaks ka mandril. Kuid õhtul lisandub lõunakaarest niiskust ja sajuhooge on taas enam. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse, puhanguid on 14, õhtul saartel kuni 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on saju ajal vaid 13 kuni 14 kraadi. Maksimumid tõusevad aga Lääne-Eestis pärastlõunal, kui vihm möödas, 18 kuni 19 kraadini, Eesti idaservas ennelõunal kuni 22 kraadini.

Pühapäeva ööks sadu eemaldub ja taevas selgineb. Tugev edelatuul ulatub aga puhanguti 14, saartel 18 m/s, hommikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7..12°C. Päev on tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta, mis siiski üksikut lühiajalist vihmahoogu pärastlõunal ei välista. Õhtul aga pilved tihenevad ja sajuhooge võib laialdasemalt olla. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 18 kuni 23, rannikul on 13 kraadi ümber.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhuvöönd, kuid lõunakaarest saabuvas õhumassis on niiskust. Öösel on Mandri-Eestis saju võimalus suur, päeval on vihmahooge enamasti Ida-Eestis, on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, Ida-Eestis kuni 15, päeval 19 kuni 24 kraadini, meremõjuga rannikul 13 kraadi ümber.

Teisipäeval jätkub lõunavoolus sooja ja niiske õhu lisandumine. Hoovihmapilved laienevad öösel Lõuna-Eestist põhja poole, päeval on hoovihma ja äikeseoht suur. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 20 kuni 25, rannikul ja sajupilvede all 13 kuni 14 kraadi.