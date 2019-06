Uus nädal palavat suveilma Eestisse ei too

Laupäeval on ilmateenistuse andmetel ülekaalus kõrgrõhkkond, Soome aga laieneb põhja poolt madalrõhkkond, mille piirest jõuab soojemat ja niiskemat õhku ka Läänemere äärde. Öösel on mandril laialdaselt selget taevast, saartele ja läänerannikule lisandub aga pilvi ja üksik lühiajaline vihmarabin on võimalik. Puhub tugev loodetuul. Päev on laiguti pilverünkadega. Kohati sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas, põhjarannikul on edela- ja läänetuule puhanguid 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. On nii selget taevast kui pilvelaamu. Suuremal osal Eestist on ilm sajuta, kuid üksik vihmarabin pole välistatud. Läänekaare tuul on mõõdukas, päeval on põhjarannikul tuntavam, õhtul pöördub lõunakaarde ja saartel tugevneb. Õhuvool pöördub edelasse ja meile jõuab soojem õhumass. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15 kraadi, päeval tõuseb 25 soojakraadi kanti, vaid meretuulega rannikul on jahedam.

Esmaspäeval liigub Skandinaaviast madalrõhkkond üle Botnia lahe Lapimaa suunas ja selle lohk riivab ka Eestit. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguid on 15 meetrit sekundis, päeval põhjarannikul 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel 14 kuni 19 kraadi, päeval 18 kuni 22 kraadi, idapoolsetes maakondades tõuseb temperatuur 25 kraadini.

Teisipäeva öö hakul libiseb üle lauge kõrgrõhuhari. Hommikuks läheneb madalrõhulohk ühes tihedamate sajupilvedega. Päeval sajab aeg-ajalt vihma. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 16, päeval 16 kuni 20 soojapügalat.