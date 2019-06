Vaata, kus on vesi juba supluseks paras. Palavate ilmadega on ka veetemperatuur tõusuteel

Kõige soojem on supelda Tartus Anne kanalis ja Võrumaal Tamula järves, kus on vesi 22 kraadi.

Paralepa, Pühajärve, Pärnu ja Tõrva randades ning Harku järves on vesi 21 kraadi.

Vesi on 18-20 kraadi järvedes - mõnusalt saab supelda nii Põlva, Kubija, Türi, Viljandi kui ka Verevi järves.

Mõnevõrra jahedam on vesi veel Kakumäe, Stroomi ja Pirita randades, kus on veetemperatuur vastavalt 15, 14 ja 11 kraadi.

Vaata supluskohtade veetemperatuure SIIT.

Ametlikes supluskohtades annavad veetemperatuurist märku eri värvi lipud. Roheline lipp tähendab, et vesi on 19 kraadi või kõrgem, kollane märgib veetemperatuuri 16 kuni 18 kraadini ja punane lipp heisatakse, kui vesi on alla 16 kraadi.

Ametlik suplushooaeg avati, nagu igal aastal, 1. juunil ja kestab 31. augustini. Terviseamet kinnitas tänavu 50 avalikku supluskohta, mille seast jäi välja Lääne-Virumaal asuv Kalijärv ja Läänemaal asuv Aafrika rand. Võrreldes eelmise aastaga lisandus aga nimekirja Reiu rand Pärnumaal.