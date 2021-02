Vabariigi aastapäev tuleb plusskraadide ja kohatise vihmaga

Vabariigi aastapäeva öö hakul sajab Eesti idapoolses osas lahkuva madalrõhulohu järel veel lund, lörtsi, seejärel vihma. Jäiteoht püsib! Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, öö hakul Kirde-Eestis veel -5 kraadi ümber. Päeval jõuab Norra rannikule juba uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ning selle serva mööda lisandub sooja. Kohati sajab veidi vihma. Edelatuul tugevneb päeva peale puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Neljapäeval ja reedel liiguvad madalrõhkkonnad Eestist põhja poolt mööda ning meil on valdavaks läänevool, milles kandub üle Eesti soe õhumass. Mõnes kohas sajab ka vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul puhanguid on sisemaal 13, rannikul 15, vahetevahel kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel üle 0 kraadi, päeval tõuseb +5 kraadi ümbrusse, reede õhtul langeb 0 kraadi lähedale.

Laupäeval pöördub õhuvool loodesse ja ilm muutub pisut jahedamaks. Öö on napilt miinuspoolel ning kohatiste lörtsi- ja vihmahoogudega. Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil enamasti sajuta. Õhutemperatuur tõuseb pisut üle 0 kraadi, õhtul langeb taas alla 0 kraadi. Puhub võrdlemisi tugev lääne- ja loodetuul.

Pühapäeva öö hoiab üle libisev kõrgrõhuhari kuivema, teeb taeva selgemaks ja pakub kargemat ilma. Päeval suundub üle madalrõhulohk ühes sajuga, mis tuleb alla algul lume, seejärel lörtsi ja vihmana. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel saartel 0 kraadi ümbruses, mandril -2 kuni -7, päeval tõuseb -1 kuni +2, saartel kuni +5 kraadini.

Esmaspäeva öö hakul on ilm kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja karge, õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0 kraadi ümber, mandri sisealadel -1 kuni -5 kraadi, Virumaal võib veel paar-kolm kraadi madalamale langeda. Pärast keskööd algab läheneva madalrõhulohu survel edelatuule tugevnemine ning õhutemperatuur tasapisi tõuseb, päev tuleb +2 kuni +6 kraadiga.

Teisipäeval liigub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk ning toob meile lörtsi ja vihma ning selle järel päeva peale taevas selgineb. Lääne- ja loodetuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, päeval +3 kuni +7 kraadi.