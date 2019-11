VIDEO ja FOTOD | Otepääl sadas eile laia lund ja maad katab lumevaip

Otepääl sadas eile lund nii palju, et maad kattis valge vaip. Täna sajab kohalike sõnul lund edasi.

Täna päeval sajab saartel, Pärnumaal ja Lõuna-Eestis lund või lörtsi. Kirde- ja idatuul on ööpäevaringselt tugev, ulatub sisemaal puhanguti 12, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 1 kraadi, kirdetuulele avatud rannikul kuni 3, päeval -1 kuni 4 kraadi.

Neljapäeval lõunapoolne madalrõhuvöönd nõrgeneb ja Põhja-Euroopa kohal muutub kõrgrõhuala pisut tugevamaks. Kerget sadu on vaid üksikutes kohtades. Kahe rõhuala piirimail on idakaare tuul öösel veel Soome lahe ääres üsna tugev, ulatub puhanguti 15, öö hakul kuni 18 m/s, päeval jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all -2 kuni -7 kraadini, vaid meretuulega rannikul jääb veidi üle 0 kraadi, päeval mandri sisealadel 0 kuni -2, saartel ja läänerannikul 0 kuni +3 kraadi.

Reedeks laieneb Põhjamere äärest madalrõhkkond servaga üle Läänemere. Vihma ja lörtsi tõenäosus on suurem Lääne-Eestis, idapoolsetes maakondades võib vaid üksikuid lumekübemeid tulla. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, saartel 0 kuni +5, päeval 2 kuni 5, saartel ja läänerannikul kuni 8 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhuala Lõuna-Rootsi kohale ja selle serva mööda liigub meile soojemat õhku. Üksikud sajud tulevad alla nõrga vihmana. Kagu- ja idatuul muutub ööks tugevamaks, päevaks uuesti rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, saartel ja läänerannikul kuni +8, päeval 5 kuni 8 kraadi.