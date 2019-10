VIDEO JA FOTOD | Saaremaad ja Lõuna-Eestit räsivad tugevad tormituuled. 60 000 majapidamist on elektrita

Ilmateenistus on andnud Saare-, Pärnu-, Viljandi-, Valga, Võru-, Tartu- ja Põlvamaale teise taseme tormihoiatuse. Tuulepuhangud ulatuvad 25 meetrist sekundis mandril kuni 30 meetrini sekundis rannikul.

Tormituultega kaasneb tugev vihm, Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Põhja-Eestis tugevneb täna kirde- ja idatuul 6-11, rannikul puhanguti 14-17 m/s, õhtul pöördub loodesse. Saare- ja Pärnumaal puhub tuul puhanguti 18-25, rannikul kuni 30 m/s, lähema kolme tunni jooksul tugevneb Lõuna-Eestis puhanguti 18-25 m/s, õhtul pöördub tuul loodesse.

Elektrilevi teatas, et erakordselt tugevad tormituuled on täna tekitanud Eesti lõuna osas ulatuslikult palju rikkeid.

Täna kella 15.40 seisuga olid tormituuled vooluta jätnud 20 000 majapidamist.

Kella 17.15 seisuga on vooluta kokku 60 000 majapidamist. Kõige rohkem on torm purustustööd teinud Viljandimaal, Põlvamaal, Tartumaal, Võrumaal, Pärnumaal ja Valgamaal.

"Tänane torm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus on paiguti üle 30 m/s ja selle tulemusel on mitmetes kohtades puud liinidele murdunud ja mastid murdunud," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Rikkeid lisandub endiselt juurde, kuid õhtuks peaks ilmaprognooside kohaselt suurem torm vaibuma.

"Otsime rikkekohti, kõik brigaadid on väljas ja kõrvaldavad rikkeid, kuid tingimused on keerulised ja rikkeid on palju. Rikete kõrvaldamine jätkub öösel ja kindlasti ka homme. Seis on väga keeruline, aga anname endast parima, et elektriühendus taastada," lisas Klaassen.

Täna kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajamas välja mitu elektriliini ja linn jäi elektrivarustuseta.

Lisaks Võru linnale on elektrita Ruusmäe ja Rõuge. Samuti on elektrita Suure-Jaani asula Viljandimaal.