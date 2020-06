VIDEO JA FOTOD | Tugev äike lõpetab kuumalaine: paduvihm ujutas Pärnu tänavad üle

Täna pärastlõunal sadas lühikese ajaga Pärnus maha niipalju vihma, et tänavad olid kohati põlvekõrguse veekihiga kaetud. "Paduvihm tegi Pärnust ujula," märkis Delfi lugeja.

Tallinnasse pole aga vihm veel jõudnud ja inimesed naudivad täiel rinnal kuuma rannailma.

Vihmapilved laienevad täna mitmele poole Eestisse. Enamasti on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 27 kuni 31, meretuulega rannikul kohati 21 kraadi.

Ööl vastu homset on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, enne südaööd võib äikest olla. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 17, Kirde-Eestis kohati 10, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 21 kraadi.

Homme saab vihma aga suurem osa Eestist. Lääne- ja Lõuna-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati, lõuna paiku juba mitmel pool hoovihma ja on äikest, võib rahet olla. Ida pool on pärastlõunani vähese pilvisusega sajuta ilm, siis suureneb ka seal hoovihma, äikese ja rahe võimalus. Õhtul läheb sadu intensiivsemaks. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, pärastlõunal tuul saartel ja läänerannikul vaibub ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23 kuni 28, sajupilvede all langeb 20 kraadi ümbrusse.

Äikesega toimub ka kuuma õhumassi vahetus jahedama vastu ja teisipäeval on temperatuurifoon selgelt madalam.

Teisipäeva öösel tiheneb taas pilvisus ning sajab hoovihma ja on äikest. On intensiivse saju ja tugevate tuulepuhangute oht, võimalik on rahe. Tuul pöördub kagust läänekaarde 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 17, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest, vihmahood on mitmel pool intensiivsed, äikese ajal võib olla tugevaid tuulepuhanguid, võimalik on rahe. Lääne poolt alates tihedam pilvemass eemaldub ja sajuhooge jääb harvemaks. Puhub läänekaare tuul 5-10, pärastlõunal saartel edelatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 23 kraadi.