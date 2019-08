VIDEOD JA FOTOD | Väinamerel möllas vesipüks

Esimese video ja mitme foto autor Otto Mattias Rootalu filmis loodusnähtust täna õhtul kella veerand seitsme ajal Hiiumaa rannikult.

Samuti vesipüksi videole ja fotodele jäädvustanud mandrilt Hiiumaale teel olnud Anti Reivart ütles Delfile, et vesipüks möllas praamist umbes ühe meremiili kaugusel Heinlaiu lähistel.

Vesipüks ehk pilvesammas on Wikipedia andmetel laias tähenduses ükskõik milline tornaado vee kohal, olles tavaliselt 100 kuni 600 m läbimõõduga ümber madala rõhu keskme pöörlev keeristuul. Kitsas tähenduses on vesipüks mittemesotsüklonaalne tornaado vee kohal, mistõttu see maismaale jõudes enamasti hajub ja ei tekita kahju, sellest ka vahel kasutatav nimetus "hea ilma" vesipüks.

Eestis on vesipüksid iga-aastased ja tüüpilised saarte läänerannikule, kuid üsna sagedased ka Väinamerel, Liivi lahel ja Soome lahel. Vesipüksihooaeg on augustis ja septembris, kui vesi on soe, aga kohale võivad jõuda üpris külmad õhumassid. Mõnikord võivad tekkida vesipüksiseeriad, mis tähendab, et korraga tekib mitu vesipüksi või tekivad need üksteise järel.