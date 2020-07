Vihmasombuste päevade võidukäik jätkub terve nädala jooksul, oodata on ka äikest

Homme, pühapäeval, liigub madalrõhkkond piki Botnia lahe serva põhja- ja kirdesuunas ning selle servas asudes tuleb Eestis öö vihmane. Edelatuul nõrgeneb pisut - rannikupuhangute tugevuseks on 15, öö hakul kuni 18 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur jääb 11-16 soojakraadi vahemikku. Päeval liigub meie aladest üle vihmahoogudega madalrõhulohk. Pärastlõunal saartest alates jääb pilvi hõredamaks ja sajuhooge harvemaks. Edela- ja lõunatuul ulatub Liivi lahe ümbruses ja ka Lõuna-Eestis puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 soojakraadi.

Esmaspäeval jõuab Skandinaaviasse uus ja aktiivne madalrõhkkond, tuues taaskord kaasa vihmasaju. Pärastlõunal peaks ilm lääne suunast paranema. Edelatuul võib merel ja ka meie territooriumil väga tugevaks tõusta - päeval on tõenäolised edelatuuleiilid, sisemaal on üle 15, rannikul üle 20 meetri sekundis. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 17, päeval 18 kraadist lääne pool 23 kraadini Ida-Eestis.

Teisipäevaks jääb Lapimaale suunduva madalrõhkkonna lõunaserv Läänemere ümbrust katma. Öösel on sajuhooge hõredamalt, päeval aga laialdaselt. Lisaks kerkib esile ka äikese võimalus. Tugev edelatuul nõrgeneb tasapisi päeva jooksul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 16 kuni 20 soojakraadi.

Kolmapäeval kaugeneb madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu taha, ent Läänemere ümbrus jääb endiselt suurtesse kõrgustesse arenenud madalrõhkkonna mõjusfääri. Öisel ajal on sadusid harva, kuid päeval loob jahe ja võrdlemisi niiske õhumass madalrõhkkonna toel tõusvateks õhuvooludeks soodsad tingimused. Arenevatest rünksajupilvedest tuleb vihmahooge, on oodata ka äikest. Jätkub edela- ja läänetuule nõrgenemine. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 16, päeval 16 kuni 20 soojakraadi.

Neljapäeval liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Pilvi on hõredamalt ja ja sajuhooge on üksikuid ning need on enamasti nõrgad. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, rannikul 15 kraadi ümber, päeval 17 kuni 20 soojakraadi.

Reedel jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond, tuues vihma ja tõstes lõunakaare tuule tugevaks. Kuna sedavõrd pika ajaperioodi jooksul võib prognoositav õhurõhuväli muutuda, on Riigi Ilmateenistuse sõnutsi täpsemalt tuule tugevust mõtet kajastada alles uuel nädalal. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul 15 kraadi ümber, päeval 16 kuni 20 soojakraadi.