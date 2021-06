KUUMABLOGI | Juunikuu kuumarekord jäi napilt püsima

Eesti mõõtmisajaloo kuumarekord 35,6 kraadi pärineb 1992. aasta augustist Võrust ning Ilmateenistuse sünoptik Ele Pedassaar kommenteeris esmaspäeval hommikul Delfi Erisaate podcastis , et selle ületamine on raskesti prognoositav, kuid kindlasti võimalik. Absoluutsest rekordist "jõukohasem" oleks ilmataadile esmalt juunikuu absoluutse maksimumi ületamine - 34,0 kraadi, mis mõõdetud Tartus 1905. aastal.

Ilmateenistuse praeguse prognoosi järgi võiks need rekordid ohus olla nii teisipäeval kui ka kolmapäeval, milleks ennustatakse Eestisse vastavalt kuni 35- ja kuni 34-kraadist kuumust. Mõlemal päeval on Eesti eri paikades oodata ka äikesehoogusid, mis võivad samuti olla ohtlikud.

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak ütles esmaspäeva õhtul, et marutuul, äike ja vihmasadu tõusid, kui läänest tulev jahedus põrkas Soome kohal kokku ida pool oleva kuumusega. "Kui [see font] ikkagi jaanide ajaks siia meile tuleb, siis on säärane vaatepilt vägagi tõenäoline äikese ajal," ütles ta.